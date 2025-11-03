Pichetto sul mix energetico: il ruolo del gas e la situazione dell’Italia in Europa

“Il processo di decarbonizzazione va avanti con le rinnovabili e l’elettrificazione dei consumi ma anche il gas, accompagnato anche dai green gas, continuerà ad essere elemento fondamentale del mix energetico nazionale”. Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel suo messaggio inviato all’assemblea Proxigas, in corso oggi a Roma. “Il principio guida – continua il ministro – deve essere quello della neutralità tecnologica per una transizione giusta e non penalizzante per le famiglie e per il nostro sistema produttivo. Ribadisco che il gas ha un ruolo determinante nel percorso verso un sistema energetico più efficiente, sostenibile e sicuro”, conclude.

“Il nuovo contesto internazionale, con la conseguente definizione di un modificato sistema energetico globale, apre opportunità importanti per l’Italia. Il nostro Paese ha il potenziale per diventare snodo strategico. Vogliamo costruire la nostra centralità e rafforzare il nostro sistema di infrastrutture, per soddisfare le esigenze italiane, ma anche diventare un punto di smistamento energetico in Europa”, conclude il ministro.