Potente terremoto scuote il nord dell’Afghanistan: avvertito anche a Kabul | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell’Afghanistan alle 21:29 italiane di oggi, domenica 2 novembre (le 00:59 locali di lunedì 3 novembre). Lo riferisce l’United States Geological Survey, il Servizio Geologico degli Stati Uniti. Il sisma ha avuto epicentro a Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, ed è avvenuto ad una profondità di 28km, secondo l’USGS. I tremori sono stati avvertiti fino alla capitale Kabul. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni.

Questa scossa arriva due mesi dopo un terremoto di magnitudo 6 che ha ucciso oltre 2.200 persone a fine agosto, in quello che è stato il sisma più mortale nella storia recente dell’Afghanistan. Il Paese è frequentemente colpito da terremoti, in particolare nella catena montuosa dell’Hindou Kouch, situata vicino alla giunzione tra le placche tettoniche eurasiatica e indiana. Dal 1900, il nord-est dell’Afghanistan ha registrato dodici terremoti di magnitudo superiore a 7, secondo Brian Baptie, sismologo del British Geological Survey.

I talebani, tornati al potere nel 2021, sono già stati confrontati a diversi terremoti, tra cui quello nella regione di Herat, al confine con l’Iran, nel 2023, in cui più di 1.500 persone persero la vita e oltre 63.000 abitazioni furono distrutte.