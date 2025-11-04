Previsioni Meteo, la fredda Estate di San Martino e il maltempo che verrà: violento ciclone al Centro/Sud da venerdì

Splende il sole sull’Italia dopo il maltempo delle scorse ore, che è stato anche intenso al Sud con piogge diffuse in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove persiste una certa nuvolosità residua con qualche debole rovescio dovuto al transito della coda della perturbazione. Nonostante il bel tempo, però, il clima è fresco, tipico di novembre: la notte le temperature scendono sottozero fino a valle e in pianura, mentre di giorno arriviamo facilmente a +20°C (e localmente anche oltre) persino al Nord. E’ la classica Estate di San Martino, quest’anno in anticipo di qualche giorno: le tradizioni popolari ci ricordano che non c’è nulla di anomalo in questo tipo di clima in questo periodo dell’autunno.

Anche perchè la tregua concessa dal maltempo sarà molto breve: già tra poche ore, nella serata di giovedì 6 novembre, tornerà il maltempo sull’Italia con forti piogge e temporali in Sardegna. Maltempo che il giorno successivo, venerdì 7, si estenderà a gran parte del Paese, specie al Centro/Sud, dove poi persisterà anche nel weekend, tra sabato 8 e domenica 9. Nord, invece, ai margini del peggioramento ma con prospettive di freddo più intenso, dopo il caldo anomalo (ma solo diurno) dei prossimi due giorni. Insomma, in breve non è altro che un contesto tipicamente autunnale. Tutti i dettagli nel video:

