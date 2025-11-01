Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge intense e quota neve in calo

Domani, domenica 2 novembre, “transiterà una moderata perturbazione atlantica con piogge diffuse e localmente intense. Neve oltre i 2000 metri, in calo in serata sin verso i 1800 metri sull’Alta Valtellina“. Tra lunedì 3 e martedì 4 “si aprirà una fase di tempo più stabile grazie a correnti asciutte settentrionali; ci aspettiamo un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, seppur con l’insidia delle nebbie mattutine sulla pianura. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Tra mercoledì 5 e venerdì 7, infine, è attesa una maggiore variabilità in un contesto, comunque, ad oggi, di bassa o molto bassa probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

