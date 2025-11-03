Previsioni Meteo Lombardia: stabilità fino a giovedì

“Un’area di alta pressione si estende sull’Italia garantendo tempo stabile sulla Lombardia fino a giovedì 6, con giornate caratterizzate generalmente da un cielo sereno o poco nuvoloso con velature ma con la presenza di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Nel corso di venerdì 7 l’ingresso di un sistema di bassa pressione sul Mediterraneo Occidentale causerà una variazione delle condizioni del tempo, che tenderanno ad essere maggiormente nuvolose, con qualche debole precipitazione in possibile arrivo sui settori meridionali della regione nel corso del fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
“Temperature in lento e progressivo calo fino a venerdì 7, stazionarie in seguito. Ventilazione generalmente debole di direzione variabile“, concludono gli esperti Arpa.
