Previsioni Meteo Lombardia: temperature in calo fino a venerdì

“Un’area di alta pressione si estende sull’Italia garantendo tempo stabile sulla Lombardia fino a giovedì 6, con giornate caratterizzate generalmente da un cielo sereno o poco nuvoloso con velature ma con la presenza di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Nel corso di venerdì 7 un sistema di bassa pressione farà il suo ingresso nel Mediterraneo Occidentale, ma con bassa probabilità di effetti tangibili sulla Lombardia, protetta da un’area di alta pressione in sviluppo sull’Europa Orientale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Temperature in lieve e progressivo calo fino a venerdì 7, stazionarie in seguito. Ventilazione generalmente debole di direzione variabile“.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.