Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno, nebbia e foschia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno.
Venti: deboli da nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime stazionarie o in lieve diminuzione.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo foschie e nebbie mattutine.
Venti: deboli variabili.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: in ulteriore calo le minime, massime in calo sulla costa e in aumento in montagna.
Giovedì 6 sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di locali banchi di nebbia nelle pianure interne nelle prime ore del mattino.
Venti: deboli di Scirocco sulla costa.
Mari: poco mossi o mossi a largo.
Temperature: stazionarie.
Venerdì 7 velato
Venti: deboli orientali, fino a moderati sulla costa.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie.
