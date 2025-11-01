Previsioni Meteo Toscana: domenica 2 novembre con piogge sparse e temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile con nubi basse mattutine seguite da schiarite anche ampie. Graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in particolare sulle zone di nord-ovest.
Venti: deboli occidentali.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime pressoché stazionarie attorno a 20-22 gradi di massima.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse al mattino sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in estensione dal pomeriggio anche al resto della regione.
Venti: inizialmente deboli-moderati di Scirocco in rinforzo e rotazione a Libeccio nel pomeriggio.
Mari: mossi, fino a molto mosso il Ligure nel pomeriggio.
Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Lunedì 3 variabile con residue piogge nelle prime ore del mattino e ampi rasserenamenti nel pomeriggio.
Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord orientali.
Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.
Temperature: stazionarie o in locale calo le minime.
Martedì 4 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli da nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve diminuzione.
