Previsioni Meteo Toscana: oggi piogge sparse e locali temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse al mattino sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in estensione dal pomeriggio anche al resto della regione. Possibilità di locali temporali.

Venti: inizialmente deboli-moderati di Scirocco, in rinforzo e rotazione a Libeccio nel pomeriggio.

Mari: mossi, in aumento a molto mossi a nord dell’Elba in serata.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo variabile durante la notte con residue piogge. Ampi rasserenamenti già in mattinata a partire dalle zone nord-occidentali.

Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord orientali.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: minime lieve calo, massime in aumento di 1-2 gradi; in rapido calo dopo il tramonto.

Martedì 4 sereno.

Venti: deboli da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Mercoledì 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo.

