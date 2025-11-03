Previsioni Meteo Toscana: temperature minime in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso salvo modesti e residui addensamenti al sud e foschie o nebbie nei fondovalle dell’interno in graduale dissolvimento.

Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord-orientali.

Mari: mossi in particolare al largo, con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: minime lieve calo, massime stazionarie; in rapido calo dopo il tramonto.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno.

Venti: deboli da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Mercoledì 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime.

Giovedì 6 sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di locali banchi di nebbia nelle pianure interne nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli di Scirocco sulla costa.

Mari: poco mossi o mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

