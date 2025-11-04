Previsioni Meteo Veneto: circolazione anticiclonica almeno fino a sabato

“Almeno fino a sabato circolazione anticiclonica. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature in alta montagna sopra la media, altrove non distanti dalla media nelle ore diurne e sotto la media nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno. Di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Venezia. Temperature: in calo, eccetto aumenti sulle Dolomiti, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; di pomeriggio sopra la media specie in alta montagna, di sera ancora sopra la media in alta montagna mentre altrove sotto la media anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura in calo e sui monti in aumento, eccetto diminuzioni notturne nelle valli, con differenze leggere/moderate rispetto a martedì. Valori: in alta montagna sopra la media specie nelle ore diurne; altrove fino al primo mattino e a tarda sera sotto la media anche di molto, per il resto prossime alla media.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Giovedì 6 cielo poco o parzialmente nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In lieve calo rispetto a mercoledì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Venerdì 7 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie locali a sud dell’asse Verona-Venezia, in dissolvimento di mattina. Temperature con andamento irregolare.

Attendibilità previsione: Buona

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 8 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.

