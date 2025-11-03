Previsioni Meteo Veneto: circolazione anticiclonica almeno fino a venerdì

“Almeno fino a venerdì circolazione anticiclonica; non si verificheranno precipitazioni, da martedì temperature sulla pianura spesso sotto la media specie nelle ore notturne e sui monti in prevalenza sopra la media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno. Temperature: di pomeriggio in aumento eccetto diminuzioni sulle Dolomiti mentre di sera in calo, con differenze anche sensibili rispetto a domenica e minime a tarda sera; valori pomeridiani sopra la media e valori serali sotto la media, anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo sereno. In pianura di notte delle nebbie su Veronese e zone limitrofe, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura: in calo anche sensibile rispetto a lunedì; fino al primo mattino e a tarda sera sotto la media anche di molto, per il resto prossime alla media. Sui monti: in aumento, eccetto diminuzioni notturne nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; valori non distanti dalla media.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Mercoledì 5 cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali altrove, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura in calo, sui monti in aumento eccetto delle diminuzioni notturne nelle valli. Differenze leggere/moderate rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Giovedì 6 parzialmente nuvoloso senza precipitazioni. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Temperature in calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 7 parzialmente nuvoloso senza precipitazioni. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Temperature senza variazioni di rilievo di notte e in calo di giorno.

