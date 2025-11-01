Previsioni Meteo Veneto: domenica di forti piogge, anticiclone da lunedì

La parte più meridionale di una depressione con nucleo tra Islanda e Gran Bretagna è in avvicinamento da nord-ovest e interesserà il Veneto specie nella seconda parte di domenica 2 novembre, quando ci saranno varie precipitazioni. Da lunedì 3, circolazione anticiclonica, non si verificheranno precipitazioni, temperature sulla pianura in calo e sui monti dapprima in calo ma poi in aumento. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “precipitazioni in estensione da ovest nel corso delle ore centrali, fino a sparse/diffuse nel pomeriggio/sera quando è prevista la fase più intensa con piogge moderate a tratti forti sulle zone montane e pedemontane, anche con rovesci e qualche isolato temporale su Prealpi e pianura; dalla tarda serata diradamento da ovest, con fenomeni in generale esaurimento nella notte. Quantitativi localmente abbondanti sul Bellunese, Prealpi e pedemontana Vicentine e Trevisane”.

Pomeriggio/sera di Sabato 1

Cielo in prevalenza coperto, su rilievi e zone limitrofe a tratti leggere/parziali diminuzioni della nuvolosità. Localmente pioviggini a tratti. Sulla pianura di sera nebbie locali. Temperature: sulla pianura con andamento irregolare e sui monti in aumento, con differenze leggere/moderate rispetto a venerdì; valori sopra la media, specie di sera.

Domenica 2

Cielo: Cielo coperto. Sulla pianura di notte nebbie sparse, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Probabilità da bassa (5-25%) di notte a alta (75-100%) di sera, con aumento a partire dalle zone montane e pedemontane. Attese in particolare nella seconda metà di giornata, quando saranno più probabili anche rovesci. Quota neve in prevalenza attorno ai 2500 m, di sera in calo fino anche a 2000 metri sulle Prealpi e 1500 metri sulle Dolomiti.

Temperature: Sulla pianura fino al pomeriggio con andamento irregolare e di sera in calo, sui monti in calo. Differenze anche sensibili rispetto a sabato e minime a fine giornata. Valori notturni sopra la media anche di molto, valori diurni non distanti dalla media.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, su costa e zone limitrofe da sud mentre altrove con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi, da sud-ovest fino al mattino e da nord-ovest dal pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 3

Cielo: Di notte da ovest nuvolosità in diminuzione con nebbie sparse sulla pianura in dissolvimento di mattina, quando il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso e resterà tale fino a sera.

Precipitazioni: Di notte residue/modeste, in esaurimento da ovest. Dal mattino ovunque assenti.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a domenica, con minime a tarda sera.

Venti: Sui monti da nord, spesso moderati/tesi in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Martedì 4

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte alcune nebbie che poi si dissolveranno in mattinata. Temperature sulla pianura in calo, sui monti in aumento eccetto diminuzioni notturne nelle valli.

Mercoledì 5

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte alcune nebbie che poi si dissolveranno in mattinata. Temperature sulla pianura con andamento irregolare di notte e in calo di giorno, sui monti in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.