Previsioni meteo Veneto: domenica di piogge diffuse

“Domenica precipitazioni in estensione da ovest nel corso delle ore centrali, fino a sparse/diffuse nel pomeriggio/sera quando è prevista la fase più intensa con piogge moderate a tratti forti sulle zone montane e pedemontane, anche con rovesci e qualche isolato temporale su Prealpi e pianura; dalla tarda serata diradamento da ovest, con fenomeni in generale esaurimento nella notte tra domenica e lunedì. Quantitativi localmente abbondanti sul Bellunese, Prealpi e pedemontana Vicentine e Trevisane. (FD)”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Domenica con precipitazioni specie su rilievi e zone limitrofe, portate da una depressione con nucleo tra Islanda e Gran Bretagna. Da lunedì circolazione anticiclonica; non si verificheranno precipitazioni, temperature sulla pianura in calo e sui monti dapprima in calo ma poi in aumento”.

“Nel pomeriggio/sera di Domenica 2 cielo coperto. Precipitazioni in spostamento da sud-ovest a nord-est interesseranno tutto il Veneto ma soprattutto le zone pedemontane e montane, dove saranno più probabili rovesci; quota neve inizialmente oltre i 2500 m, poi in calo fino anche a 2000 m sulle Prealpi e 1500 m sulle Dolomiti. Temperature: in calo anche sensibile rispetto a sabato, eccetto leggeri aumenti pomeridiani su costa e zone limitrofe, con minime a fine giornata; valori pomeridiani non distanti dalla media, valori serali sopra la media anche di molto”.

Lunedì 3

Cielo: Di notte da nord-ovest nuvolosità in diminuzione con nebbie locali sulla pianura in dissolvimento di mattina, quando il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso e resterà tale fino a sera.

Precipitazioni: Di notte residue/modeste, in esaurimento da ovest. Dal mattino ovunque assenti.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a domenica, con minime a tarda sera. Valori notturni sopra la media anche di molto, valori diurni non distanti dalla media, valori serali sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sui monti da nord, spesso moderati/tesi in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Martedì 4

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura e nelle valli, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulla pianura in calo, sui monti in aumento eccetto diminuzioni notturne nelle valli. Differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledì 5

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina. Temperature in calo sulla pianura e in aumento sui monti.

Giovedì 6

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento di mattina. Temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.