Quando la Terra “noiosa” creò la vita complessa: la rivoluzione silenziosa del Boring Billion

Per un miliardo di anni la Terra sembrò addormentata. Poche eruzioni, mari tranquilli, un clima quasi immobile: tra 1,8 e 0,8 miliardi di anni fa il nostro pianeta visse quello che i geologi chiamano Boring Billion, “il miliardo noioso”. Un’epoca che per decenni è stata considerata un lungo intervallo di stasi geologica e biologica. Ora, una nuova ricerca australiana pubblicata su Earth and Planetary Science Letters ribalta questa idea: sotto quella calma apparente, la Terra stava preparando la più grande trasformazione della sua storia, la nascita della vita complessa.

Un pianeta in fermento, non in letargo

Lo studio, guidato da Dietmar Muller dell’EarthByte Group dell’Università di Sydney e cofirmato da Adriana Dutkiewicz e Juraj Farka dell’Università di Adelaide, mostra che il “miliardo noioso” fu tutt’altro che immobile. Grazie a modelli numerici ad alta risoluzione, i ricercatori hanno ricostruito 1,8 miliardi di anni di movimenti tettonici, rivelando un mondo in continuo rimescolamento. Proprio quel lento ma costante dinamismo avrebbe plasmato le condizioni chimiche e climatiche che permisero la comparsa dei primi eucarioti, le cellule con nucleo da cui derivano piante, animali e funghi.

Il supercontinente che cambiò tutto

La svolta avvenne circa 1,46 miliardi di anni fa, quando il supercontinente Nuna iniziò a frammentarsi. Quella rottura generò oltre 130mila km di nuove piattaforme continentali, vaste distese di mari bassi e ossigenati. Ambienti ideali, spiegano i ricercatori, per lo sviluppo di forme di vita sempre più complesse.

Allo stesso tempo, la riduzione dell’attività vulcanica diminuì l’emissione di anidride carbonica, mentre l’espansione dei fondali oceanici aumentò la capacità del pianeta di intrappolare carbonio nelle rocce. “È stato un doppio effetto“, spiega Muller. “Da un lato meno gas serra vulcanici in atmosfera, dall’altro più carbonio intrappolato nelle rocce oceaniche. Il risultato fu un raffreddamento del clima e un oceano più ricco di ossigeno, perfetto per la nascita della vita complessa“.

Il “respiro” geologico della Terra

Le simulazioni termodinamiche condotte dal team hanno mostrato come la subduzione – il processo per cui una placca tettonica scivola sotto un’altra – abbia regolato nel tempo il flusso di carbonio tra interno ed esterno del pianeta. Secondo Adriana Dutkiewicz, “la vita complessa non sarebbe mai esistita senza le placche tettoniche. Il movimento dei continenti ha modulato il respiro chimico della Terra, alternando fasi di accumulo e rilascio di carbonio, e creando così le condizioni per l’evoluzione“.

Gli incubatori della complessità

La comparsa dei primi fossili eucarioti, circa 1,05 miliardi di anni fa, coincide perfettamente con la frammentazione di Nuna. Per Juraj Farka, quelle nuove piattaforme continentali furono veri e propri “incubatori ecologici”: mari bassi e stabili, ricchi di nutrienti e ossigeno, dove la luce solare penetrava facilmente e le cellule complesse poterono prosperare. “L’espansione dei margini passivi dei continenti“, aggiunge il ricercatore, “offrì ambienti geochimicamente stabili e nutrienti in abbondanza. È lì che la complessità biologica trovò il suo spazio per evolversi“.

Un modello che unisce Terra e vita

Il lavoro delle università di Sydney e Adelaide offre per la prima volta una visione unificata del legame tra tettonica, ciclo del carbonio, clima e biologia. Un modello quantitativo capace di mostrare come i processi profondi della Terra – invisibili ma incessanti – abbiano influenzato direttamente l’evoluzione della vita in superficie.

“Capire questi legami“, conclude Muller, “ci aiuta a immaginare come la Terra sia diventata abitabile e come potrebbe evolvere in futuro, o come altri pianeti rocciosi possano sviluppare condizioni simili“.