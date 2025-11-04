Russia e Cina rafforzano la cooperazione sull’intelligenza artificiale

Mosca e Pechino istituiscono un Consiglio di esperti e puntano su etica, standard comuni e formazione per rafforzare la leadership globale nell’intelligenza artificiale

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Russia e Cina hanno deciso di intensificare la loro collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale (IA), istituendo un gruppo di lavoro congiunto e un nuovo Consiglio di esperti dedicato. La decisione è stata annunciata in un comunicato congiunto diffuso al termine della 30ª riunione ordinaria dei capi di governo dei 2 Paesi. Secondo il documento, il Consiglio di esperti fungerà da organismo consultivo e analitico, incaricato di elaborare proposte concrete, raccomandazioni tecniche e soluzioni operative per promuovere una cooperazione bilanciata e sicura. Le aree di interesse includono la governance etica dell’IA, la standardizzazione e l’applicazione industriale delle nuove tecnologie.

Mosca e Pechino intendono inoltre sostenere la formazione di personale qualificato, incoraggiare gli investimenti e sviluppare infrastrutture comuni per l’intelligenza artificiale. Entrambe le parti sottolineano l’importanza del rispetto della sovranità nazionale e della creazione di standard condivisi per garantire sistemi di IA affidabili.

Infine, Russia e Cina hanno espresso la volontà di collaborare all’iniziativa di Pechino per istituire un’Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale, segnando un passo ulteriore verso una leadership globale nel settore tecnologico.

