Scienze della Terra: a Parigi il primo workshop sulla cooperazione tra IPGP e INGV

Dal 5 al 7 novembre si terrà a Parigi, presso la sede dell’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), il primo workshop congiunto con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’iniziativa rappresenta una tappa significativa nel percorso di cooperazione scientifica tra i due Istituti, consolidato dalla firma del Memorandum d’Intesa quadriennale nel 2024, volto a promuovere la sinergia nell’ambito della ricerca fondamentale e applicata nelle Geoscienze, nello sviluppo delle infrastrutture, dei sistemi di osservazione e di monitoraggio, nonché nella valutazione dei rischi naturali.

Durante i tre giorni, si susseguiranno incontri, conferenze, dibattiti e sessioni di lavoro in gruppo che vedranno ricercatori, tecnici e specialisti di entrambi gli istituti confrontarsi su quattro aree di ricerca: strumentazione e analisi dei dati, vulcanologia, tettonica e sismologia, eventi estremi e accoppiamento dei sistemi terrestri.

Il workshop ha lo scopo di favorire il dialogo scientifico incentivando la condivisione di conoscenze, metodologie ed esperienze, al fine di sviluppare obiettivi di ricerca partecipati e di rafforzare la cooperazione istituzionale.