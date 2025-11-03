Scoperta in Giappone una nuova specie di medusa “caravella portoghese”

Una nuova specie di medusa velenosa del genere Physalia (“caravella portoghese”) è stata identificata per la prima volta nel Nord/Est del Giappone da un gruppo di ricercatori dell’Università di Tohoku. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Marine Science, descrive la Physalia mikazuki, soprannominata “uomo di guerra dal casco a mezzaluna” in onore del samurai Date Masamune, celebre per l’elmo adornato da una mezzaluna. Si tratta della prima descrizione formale di una Physalia proveniente dal Giappone, dove finora si pensava fosse presente solo Physalia utriculus. Analisi genetiche e morfologiche condotte dal team guidato da Cheryl Ames dell’AIMEC hanno dimostrato che la nuova specie è distinta dalle sue parenti tropicali.

Secondo i ricercatori, la presenza della P. mikazuki così a Nord potrebbe essere favorita dall’espansione verso Nord della corrente calda del Kuroshio e dal riscaldamento delle acque superficiali. Simulazioni oceanografiche indicano che le colonie potrebbero essere state trasportate dalla baia di Sagami fino alla baia di Sendai.

La scoperta fornisce nuove prove su come il clima stia modificando la distribuzione degli organismi marini. Oltre al valore scientifico, i ricercatori avvertono della necessità di monitorare le coste: queste meduse possono avere tentacoli di vari metri e causare punture dolorose. “Queste meduse sono pericolose e possono incutere timore, ma sono anche organismi straordinari che meritano di essere studiati e compresi“, concludono gli autori.