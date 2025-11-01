Sette escursionisti pugliesi soccorsi sul Pollino: due recuperati in elicottero dai Vigili del Fuoco

Un gruppo di sette escursionisti pugliesi, in difficoltà sul massiccio del Pollino, è stato messo in salvo nel pomeriggio. Due dei ragazzi hanno riscontrato problemi a proseguire il cammino: uno a causa della stanchezza e l’altro per una distorsione a una caviglia. Dalla centrale operativa sono stati attivati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il 118. Da Lamezia Terme è decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”, che ha provveduto al recupero dei due escursionisti infortunati.

Nel frattempo, gli altri cinque componenti del gruppo, che si trovavano nei pressi della cima del monte Pollino, non riuscendo a proseguire a causa della fitta nebbia che riduceva la visibilità hanno atteso l’arrivo delle squadre di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che a piedi hanno raggiunto gli escursionisti lungo il sentiero. Il gruppo è stato poi accompagnato in sicurezza fino ai mezzi di servizio e successivamente condotti a Colle Impiso, dove erano presenti i soccorsi.