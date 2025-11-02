Spazio, l’India ha lanciato in orbita il mega satellite per telecomunicazioni | VIDEO

L’’India ha lanciato in orbita il satellite per le telecomunicazioni Cms-03, il più pesante mai lanciata dal suolo. “Il nostro settore spaziale continua a renderci orgogliosi”, ha dichiarato il primo ministro Narendra Modi, che vuole inviare un astronauta indiano sulla Luna entro il 2040. Con un peso di circa 4.410 chilogrammi (9.722 libbre), è “il satellite per comunicazioni più pesante” mai lanciato nel Paese, ha dichiarato giovedì l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale. La Marina indiana ha affermato che il satellite contribuirà a “garantire i collegamenti di comunicazione tra navi, aerei e sottomarini”.

I dettagli sul satellite

Il satellite è stato messo in orbita dal veicolo di lancio LVM3-M5, alto 43,5 metri (143 piedi); una versione aggiornata del razzo che ha lanciato il veicolo senza equipaggio indiano atterrato sulla Luna nell’agosto 2023.