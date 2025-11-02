Spazio, l’India ha lanciato in orbita il mega satellite per telecomunicazioni | VIDEO

L’India segna un nuovo record con il lancio del satellite per telecomunicazioni più pesante mai realizzato nel Paese

L'India lancia il mega satellite per telecomunicazioni

L’’India ha lanciato in orbita il satellite per le telecomunicazioni Cms-03, il più pesante mai lanciata dal suolo. “Il nostro settore spaziale continua a renderci orgogliosi”, ha dichiarato il primo ministro Narendra Modi, che vuole inviare un astronauta indiano sulla Luna entro il 2040. Con un peso di circa 4.410 chilogrammi (9.722 libbre), è “il satellite per comunicazioni più pesante” mai lanciato nel Paese, ha dichiarato giovedì l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale. La Marina indiana ha affermato che il satellite contribuirà a “garantire i collegamenti di comunicazione tra navi, aerei e sottomarini”.

I dettagli sul satellite

Il satellite è stato messo in orbita dal veicolo di lancio LVM3-M5, alto 43,5 metri (143 piedi); una versione aggiornata del razzo che ha lanciato il veicolo senza equipaggio indiano atterrato sulla Luna nell’agosto 2023.

