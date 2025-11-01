Tempesta eccezionale in Australia: grandine enorme colpisce il Queensland, migliaia senza elettricità | FOTO e VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha investito il Sud/Et del Queensland, in Australia, portando con sé grandine di dimensioni eccezionali, fulmini e piogge torrenziali. Secondo il Bureau of Meteorology (BOM), le condizioni rimangono critiche, con nuove tempeste in arrivo. Nel piccolo centro rurale di Pratten, a Ovest di Warwick, sono stati registrati chicchi di grandine di 9 cm di diametro, sufficienti a danneggiare automobili, tetti e vetrate. Scene simili si sono ripetute in altre aree: a Clifton, vicino a Toowoomba, chicchi di grandine delle dimensioni di una pallina da golf hanno infranto finestre e lucernari, distruggendo stoviglie e arredi.

Una supercella su Toowoomba

Gli esperti del Bureau of Meteorology hanno classificato la cella temporalesca che ha colpito la zona di Toowoomba come una supercella, una delle forme più intense e potenzialmente distruttive di temporale. Harry Clarke, meteorologo senior del BOM, ha spiegato che la supercella ha prodotto grandine gigante in diverse aree dei Darling Downs e ha generato fulmini da Strathpine, a Nord di Brisbane, fino al confine con il Nuovo Galles del Sud.

Alle 16:15, presso l’aeroporto di Dalby, è stata registrata una raffica di vento di oltre 100 km/h, mentre su Brisbane i temporali sono arrivati intorno alle 15, accompagnati da fulmini e pioggia intensa.

Migliaia di persone senza elettricità

Le società elettriche Energex ed Ergon hanno segnalato più di 6mila utenze senza corrente in varie zone, comprese Toowoomba, Brisbane e Western Downs. Alcuni automobilisti, colpiti dalla grandine, hanno cercato rifugio nei locali danneggiati durante la tempesta.

Rischio di nuove tempeste e allerta in corso

Le autorità hanno rinnovato le allerte per temporali violenti su un’ampia porzione del Queensland sudorientale, inclusi i Darling Downs, il Granite Belt, la Wide Bay e parte del Queensland centrale. Il BOM prevede che l’attività temporalesca si sposti ulteriormente verso Nord fino alla giornata di domenica.

Supercelle e temporali

I temporali generati da supercelle come quelli osservati in Queensland si formano quando masse d’aria calda e umida incontrano correnti fredde in quota, generando forti moti convettivi. Queste dinamiche possono produrre grandine di grandi dimensioni, venti intensi e, nei casi più estremi, tornado.

Tempesta di grandine in Australia: le immagini dal Queensland