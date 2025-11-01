Terre rare: la Cina sospende la restrizione dell’export anche per l’UE

La Cina ha confermato che la sospensione delle restrizioni sull’export delle terre rare vale anche per l’Unione Europea: è quanto ha reso noto il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, dopo un incontro con alcuni funzionari del ministero del Commercio cinese. “La Cina ha confermato che la sospensione dei controlli alle esportazioni di ottobre si applica all’UE. Entrambe le parti hanno riaffermato l’impegno a continuare il dialogo per migliorare l’attuazione delle politiche di controllo alle esportazioni“, ha scritto Sefcovic su X.

“Si tratta di un passo appropriato e responsabile nel contesto della garanzia di flussi commerciali globali stabili in un’area di fondamentale importanza. Le parti hanno inoltre discusso su come ridurre le divergenze durante questo periodo di sospensione“, si legge in una nota della Commissione Europea. “Hanno inoltre discusso su come mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento in relazione alle terre rare e si sono impegnati a impegnarsi ulteriormente in misure di facilitazione delle licenze, comprese le licenze generali“.