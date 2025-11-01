Terremoto a Corniglio: scossa avvertita nella notte in provincia di Parma | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte tra l’1 e il 2 novembre nel territorio di Corniglio, in provincia di Parma. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è avvenuto alle ore 00:01 a una profondità di 8,6 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione nei comuni vicini. La zona è considerata sismicamente attiva, con eventi di bassa o media intensità che si verificano periodicamente. Gli esperti dell’INGV continueranno a monitorare l’area per eventuali repliche o variazioni nell’attività sismica. Le autorità locali e la Protezione Civile invitano i cittadini a mantenere la calma.