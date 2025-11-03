Terremoto Afghanistan: balzo del numero dei feriti

Sharafat Zaman, portavoce del Ministero della Salute Pubblica dell’Afghanistan, ha dichiarato che, in seguito al terremoto magnitudo 6.3 che ha colpito il Nord del Paese, sono stati trasportati negli ospedali delle province di Balkh e Samangan 534 feriti (320 nell’ultimo aggiornamento) e 20 vittime. Ha inoltre precisato che i soccorsi sono ancora in corso e che il bilancio è in costante aggiornamento. Nella vicina provincia di Badakhshan, il sisma ha provocato il crollo totale o parziale di circa 800 abitazioni in un villaggio del distretto di Shahr-e-Bozorg. Tuttavia, a causa della scarsa connettività internet nell’area, non è ancora possibile ottenere dati certi sul numero complessivo delle vittime.