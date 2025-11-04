Terremoto Afghanistan, il bilancio definitivo: stop ai soccorsi

È salito a 27 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito l’Afghanistan settentrionale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dal Ministero della Salute, che ha annunciato la fine delle operazioni di soccorso. La maggior parte delle vittime è morta nelle province di Balkh e Samangan, dove l’epicentro del terremoto è stato localizzato nel distretto di Kholm, ha riferito Sharafat Zaman, portavoce del Ministero della Salute. Secondo questa fonte, 27 persone sono morte e 956 sono rimaste ferite. L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri aveva precedentemente dichiarato che solo una minoranza dei feriti era in condizioni critiche.

Le autorità, “grazie agli sforzi significativi e alla rapida risposta di tutte le istituzioni competenti, hanno completato le operazioni di soccorso nelle aree colpite“, ha dichiarato Zaman in una nota. La compagnia elettrica nazionale ha dichiarato di proseguire le operazioni di riparazione delle linee elettriche danneggiate, che avevano causato interruzioni di corrente.

Il terremoto segue quello che ha colpito le province orientali al confine con il Pakistan a fine agosto, in cui sono morte più di 2.200 persone e quasi 4mila sono rimaste ferite, secondo le autorità talebane. Questo terremoto, il più mortale nella storia recente del Paese, è stato di minore intensità (magnitudo 6), ma ha coinvolte remote zone montuose, dove semplici case di legno e pietra sono crollate durante la notte, una sull’altra.

L’Afghanistan è frequentemente colpito da terremoti, in particolare nella catena montuosa dell’Hindu Kush, vicino alla giunzione tra la placca tettonica euroasiatica e quella indiana. Secondo Brian Baptie, sismologo del British Geological Survey, dal 1900 il nord-est ha subito 12 terremoti di magnitudo superiore a 7.