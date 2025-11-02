Terremoto Grecia, scossa al largo delle isole Strofadi | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto nel Mar Ionio, al largo delle isole Strofadi (Grecia): l’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.0, avvenuto alle 06:32 ora italiana (07:32 ora locale) ad una profondità di 10 km. Le Strofadi sono 2 isolette immerse nel Mar Mediterraneo posizionate a circa 50 km dall’isola di Zante e dal Peloponneso: le isole si chiamano Arpia, la più piccola e Stamfani la più grande, entrambe sono pianeggianti ed il picco più alto è di 20 metri sul livello del mare.