Terremoto in Turchia: epicentro a Sındırgı, nell’ovest del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Turchia alle 15:35 locali (le 13:35 italiane) di oggi, lunedì 3 novembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4.8, con epicentro individuato 12km a est-sudest di Sındırgı, nella Turchia occidentale. Il sisma si è verificato ad una profondità di 9km. Il terremoto è stato avvertito fino a Bursa e le aree circostanti, a sud di Istanbul. Secondo le informazioni preliminari, non si sono verificati morti, feriti o danni materiali. Le autorità hanno riferito che le operazioni di valutazione dei danni nella regione proseguono.

Nella stessa zona di Sındırgı, lo scorso agosto si era verificato un terremoto di magnitudo 6.1, che aveva provocato il crollo di un edificio e almeno quattro feriti. Da allora, repliche si sono susseguite quasi settimanalmente e talvolta sono state avvertite nelle province limitrofe.