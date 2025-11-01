Terremoto Mar Ionio meridionale: scossa di magnitudo 3.7 in serata | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa sera, alle ore 21:25, nel Mar Ionio Meridionale, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma ha avuto un ipocentro a profondità molto elevata, un fattore che ha contribuito ad attenuare gli effetti in superficie. L’evento sismico è stato localizzato in mare aperto, in un’area frequentemente interessata da attività sismica di origine profonda. Le reti di monitoraggio dell’INGV continuano a osservare la zona per eventuali repliche o ulteriori movimenti tellurici.

Le autorità sottolineano che eventi di questo tipo, pur essendo relativamente frequenti, vengono costantemente analizzati per migliorare la comprensione dei processi dell’area e la capacità di monitoraggio sismico nazionale.