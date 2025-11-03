Tesla vola in Borsa in vista dell’assemblea: il titolo supera il punto di acquisto chiave e punta ai massimi storici

Tesla ha registrato un nuovo slancio in Borsa lunedì, superando un importante punto di acquisto tecnico in vista dell’attesa assemblea annuale degli azionisti, prevista per giovedì 6 novembre. Il titolo è salito del 3,3%, chiudendo a 471,90 dollari dopo un incremento del 5,3% la settimana precedente, e rompendo così la soglia dei 470,75 dollari, considerata un livello chiave secondo i grafici di MarketSurge. L’azione si trova ora a soli 6% dal suo massimo storico di 488,54 dollari.

L’attenzione del mercato si concentra sull’assemblea di giovedì, quando gli azionisti saranno chiamati a votare sul pacchetto retributivo multimiliardario di Elon Musk, oltre che su altri temi come un possibile investimento di Tesla nella società di intelligenza artificiale xAI, fondata dallo stesso Musk. Le opinioni degli investitori istituzionali e dei consulenti si mostrano fortemente divergenti. Mentre Cathie Wood (Ark Invest), Baron Capital e altri storici sostenitori del visionario imprenditore hanno espresso il loro appoggio alle proposte del consiglio, le società di consulenza Glass Lewis e ISS hanno raccomandato di votare contro l’approvazione del piano di compensi.

Un ruolo cruciale potrebbe essere giocato dagli azionisti retail, che detengono circa il 40-45% delle azioni Tesla e che, secondo le previsioni, voteranno in larga maggioranza a favore di Musk. Stando ai dati di Polymarket aggiornati a lunedì, la probabilità che il pacchetto retributivo venga approvato è stimata al 96%. Tuttavia, restano incerte le posizioni dei grandi gestori istituzionali come Vanguard e BlackRock, il cui voto potrebbe risultare decisivo. L’assemblea di questa settimana non determinerà solo il destino del piano retributivo di Elon Musk, ma potrebbe anche segnare un punto di svolta cruciale per l’intera strategia futura di Tesla.

Le vendite record del terzo trimestre

Tesla (TSLA) ha chiuso il mese di ottobre 2025 intorno a 456,5 dollari per azione, rimbalzando leggermente a inizio novembre dopo una fase di consolidamento. Il titolo è in rialzo di circa 80% su base annua (da circa 254 dollari a novembre 2024). Durante ottobre, TSLA ha toccato un massimo di circa 461 dollari (29 ottobre) prima di ritracciare verso la fascia 440-450 dollari, con movimenti giornalieri spesso del 3-5% o più. Le medie mobili a 50 e 200 giorni si attestano rispettivamente intorno a 410,5 e 347,5 dollari, indicando un trend tecnico chiaramente rialzista.

Il titolo continua a registrare volumi elevati, con una media di 70-80 milioni di azioni scambiate giornalmente a fine ottobre. L’interesse short rimane basso (circa 2,7% del flottante, pari a 72,7 milioni di azioni al 15 ottobre), segnale di fiducia nel titolo. Gli investitori retail – storicamente tra i più fedeli al brand – restano in gran parte ottimisti.

Il 22 ottobre, Tesla ha pubblicato i risultati del terzo trimestre: consegne record di 497.099 veicoli (+7,4% a/a), spinte dall’impennata di fine settembre prima della scadenza del credito d’imposta EV da 7.500 dollari negli USA. I ricavi sono saliti a circa 28,1 miliardi di dollari (+11–12% a/a).