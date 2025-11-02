Tornado devastante spazza via Sumbersekar: distruzione e paura in Indonesia | VIDEO

Un violento tornado ha colpito nelle ultime ore il villaggio di Sumbersekar, nel distretto di Dau, in Malang, sull’isola di Java Orientale, in Indonesia. L’evento meteorologico si è verificato domenica 2 novembre 2025, accompagnato da forti piogge e venti di eccezionale intensità. Secondo le prime informazioni provenienti dal luogo, il tornado ha provocato gravi danni a numerose abitazioni, ha sradicato alberi e compromesso linee elettriche. I residenti, spaventati dalla potenza del vortice, hanno condiviso online immagini e video che mostrano scene di distruzione e panico.

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso e valutare l’entità dei danni. Eventi di questo tipo non sono del tutto insoliti in Indonesia, dove le variazioni atmosferiche possono generare fenomeni intensi. Gli esperti del servizio meteorologico nazionale stanno analizzando le cause e le caratteristiche della tempesta, mentre la popolazione resta in allerta per possibili ulteriori rovesci e venti forti nelle prossime ore.