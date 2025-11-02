Tragedia sul gruppo dell’Ortles: ritrovati senza vita i dispersi sulla Cima Vertana

Sono stati purtroppo trovati senza vita i 2 alpinisti dispersi sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, in Alto Adige. Si tratta di 2 turisti tedeschi, padre e figlia di 17 anni. Con loro sale a 5 il numero complessivo delle vittime provocate dalla valanga che ieri ha travolto il versante Nord della montagna. Nel precedente aggiornamento, il Soccorso Alpino aveva reso noto che le ricerche erano state sospese a causa della fitta nebbia, che impediva il decollo degli elicotteri. L’incidente si era verificato nel pomeriggio di ieri, quando una slavina di neve e ghiaccio ha travolto un gruppo di escursionisti tedeschi impegnati nella risalita di un canalone sulla parete Nord, muniti di piccozza e ramponi. Le prime 3 vittime accertate erano una donna e 2 uomini, di 30 e 50 anni.