Treno ad alta velocità si schianta contro un camion, binari distrutti: il bilancio | VIDEO

Un treno ad alta velocità con circa 400 passeggeri a bordo si è scontrato violentemente con un camion carico di pere rimasto bloccato su un passaggio a livello nel villaggio di Meteren, nei Paesi Bassi centrali. Secondo la polizia, cinque persone che si trovavano all’interno del camion a dieci ruote sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse da ProRail, l’agenzia nazionale dei trasporti ferroviari, mostrano il camion che attraversa i binari senza apparente pericolo: nessun treno in vista e barriere alzate. Tuttavia, poco dopo aver oltrepassato quasi completamente l’incrocio, un’auto proveniente dal lato opposto sembra spingere l’autista del camion a fare retromarcia – una decisione fatale.

Nel tentativo di tornare indietro, le barriere iniziano ad abbassarsi e gli allarmi del passaggio a livello si attivano. Il camion, intrappolato sui binari, prova disperatamente a liberarsi, rompendo due barriere, ma in quel momento sopraggiunge il treno lanciato a grande velocità. L’impatto è devastante: la parte posteriore del camion viene distrutta, con migliaia di pere proiettate in aria e detriti sparsi per decine di metri lungo i binari. Il macchinista del treno, incapace di fermarsi in tempo, attraversa la scena tra i rottami del veicolo e la frutta disseminata ovunque.

I racconti drammatici

Un residente locale, che ha assistito all’incidente, ha raccontato: “c’è stato un boato tremendo e un grande spavento. Fortunatamente sembra che nessuno sia rimasto gravemente ferito, ma i danni sono enormi”. Un altro testimone ha commentato con amara ironia: “è andato tutto… a pere, e in un attimo”. ProRail ha diffuso il filmato con finalità educative, sottolineando quanto sia importante non tentare mai di tornare indietro su un passaggio a livello.

“Le immagini mostrano quanto rapidamente le cose possano andare storte. Se vi trovate bloccati tra le barriere, attraversate comunque: meglio danneggiare una barriera che rischiare la vita”, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia. I danni alla linea ferroviaria sono stati descritti come “estesi”, con oltre un chilometro di binari da sostituire. I lavori di riparazione, secondo ProRail, proseguiranno per tutto il fine settimana. Anche il treno coinvolto ha riportato gravi danni nella parte anteriore.