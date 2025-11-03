Una lettera dal mare dopo 109 anni: trovato messaggio in bottiglia sulla costa dell’Australia | FOTO

Centonove anni di silenzio hanno custodito le parole di un giovane soldato diretto verso la guerra. Una bottiglia, sospinta dalle correnti e dal tempo, è riemersa su una remota spiaggia vicino a Esperance, a 750 km a Sud di Perth, riportando alla luce una voce dimenticata della I Guerra Mondiale. All’interno, una lettera scritta il 15 agosto 1916 da Malcolm Alexander Neville, soldato semplice di 28 anni dell’esercito australiano. Era in viaggio verso l’Europa a bordo della nave Hmat Ballarat, diretto al fronte francese, dove avrebbe trovato la morte meno di un anno dopo. “Tutto va bene. Il cibo finora è molto buono, con l’eccezione di un pasto, che abbiamo gettato in mare”, scriveva Malcolm alla madre, chiudendo la lettera con un tenero saluto: “Il tuo amato figlio Malcolm, da qualche parte nell’oceano”.

Il giovane aveva chiesto a chiunque avesse trovato la bottiglia di far pervenire il messaggio alla madre, che viveva nella cittadina di Wilkawatt, nel South Australia.

La bottiglia è stata ritrovata da Debra Brown, una donna del posto che stava raccogliendo rifiuti sulla spiaggia dopo una violenta tempesta. Incuriosita dal contenuto, Brown ha contattato l’Australian War Memorial, riuscendo a rintracciare un pronipote del soldato, Herbie Neville, residente ad Alice Springs.

Le ricerche successive hanno ricostruito la breve e tragica parabola di Malcolm. Dopo un viaggio di 6 settimane, è sbarcato in Gran Bretagna nel settembre 1916 e, pochi mesi dopo, è stato inviato in Francia. Da febbraio 1917 ha combattuto con il 48º battaglione di fanteria australiana, fino alla battaglia di Bullecourt, dove è stato ucciso l’11 aprile dello stesso anno. È sepolto in un cimitero di Londra.

La scoperta ha commosso la famiglia Neville, che ha espresso gratitudine per il gesto della donna e per il destino che, dopo più di un secolo, ha restituito la voce del loro antenato. Una storia che unisce passato e presente, memoria e mare: il messaggio di un soldato caduto, tornato a galla dopo 109 anni per ricordare che, anche nel fragore della guerra, resta spazio per un ultimo atto d’amore.