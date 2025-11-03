Una passeggiata al giorno toglie l’Alzheimer di torno: cosa rivela uno studio di Harvard

Fare una passeggiata quotidiana potrebbe diventare una delle armi più efficaci – e alla portata di tutti – contro il morbo di Alzheimer. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine e condotto dal team di Wai-Ying Wendy Yau e Jasmeer Chhatwal del Mass General Brigham e Harvard Medical School, camminare più di 5.000 passi al giorno può rallentare in modo significativo l’accumulo di proteina tau nel cervello, una delle principali cause del declino cognitivo nei soggetti con Alzheimer preclinico. Lo studio, parte dell’ampio Harvard Aging Brain Study (HABS), ha seguito 296 adulti cognitivamente sani tra i 50 e i 90 anni per un periodo di fino a 14 anni. I partecipanti hanno indossato pedometri per misurare in modo oggettivo la loro attività fisica, mentre il cervello veniva monitorato con tecniche avanzate di imaging PET per rilevare le variazioni delle proteine amiloide-beta (Aβ) e tau, indicatori chiave della progressione dell’Alzheimer.

I risultati: un effetto protettivo anche con attività moderate

Il dato più sorprendente è che non serve raggiungere l’obiettivo spesso citato dei 10.000 passi al giorno: “i benefici più marcati si osservano già tra i 5.001 e i 7.500 passi quotidiani”, scrivono gli autori. Questa soglia rappresenta un punto di plateau oltre il quale i miglioramenti tendono a stabilizzarsi. Persino chi compie tra 3.000 e 5.000 passi mostra un rallentamento significativo dell’accumulo di tau e della perdita di memoria rispetto ai soggetti sedentari.

Nel gruppo di individui con livelli elevati di amiloide, camminare quotidianamente si è tradotto in:

un rallentamento dell’84% del declino cognitivo (misurato con il punteggio PACC5),

una riduzione del 40% del peggioramento funzionale (valutato tramite CDR-SOB),

e una diminuzione dell’accumulo di tau nel lobo temporale inferiore, un’area cerebrale cruciale per la memoria.

Gli effetti positivi sono risultati indipendenti dal livello di amiloide, suggerendo che l’attività fisica agisce soprattutto sulla tau, la proteina più strettamente legata alla degenerazione neuronale.

Il meccanismo: meno tau, più memoria

La ricerca ha dimostrato che l’effetto benefico dell’attività fisica sulla memoria è mediato dal rallentamento dell’accumulo di tau, e non da variazioni nell’amiloide. Chi cammina di più sembra dunque proteggere il cervello dall’eccessiva aggregazione di questa proteina tossica, che normalmente si accumula con l’età e distrugge le connessioni neuronali.

I ricercatori ipotizzano diversi meccanismi biologici dietro questo effetto:

miglioramento del flusso sanguigno cerebrale,

aumento dei livelli di BDNF (fattore neurotrofico cerebrale),

e riduzione dell’infiammazione sistemica, già noti come effetti collaterali positivi dell’esercizio fisico.

Un obiettivo realistico per la prevenzione

Uno degli aspetti più rivoluzionari dello studio è la praticità delle raccomandazioni. Non servono sforzi estremi o allenamenti intensivi: “un obiettivo di 5.000 passi al giorno è realistico e raggiungibile per la maggior parte degli anziani sedentari”, sottolineano gli autori. In un mondo dove i dispositivi indossabili – smartwatch, fitness tracker, smartphone – sono ormai onnipresenti, monitorare e incrementare i propri passi quotidiani è più semplice che mai. Questa accessibilità trasforma la prevenzione dell’Alzheimer in un traguardo tangibile per milioni di persone.

Implicazioni cliniche e prospettive future

Il lavoro di Yau e Chhatwal apre una nuova prospettiva per le strategie preventive personalizzate. I ricercatori suggeriscono che futuri trial clinici dovrebbero combinare interventi sullo stile di vita (come l’attività fisica) con terapie farmacologiche anti-amiloide, per massimizzare gli effetti sul rallentamento della malattia.

Inoltre, sottolineano l’importanza di concentrarsi su soggetti sedentari con elevati livelli di amiloide, in cui l’intervento fisico può avere il maggiore impatto. Lo studio, pur osservazionale, si distingue per l’uso di misurazioni oggettive e per la durata eccezionale del follow-up (fino a 14 anni), elementi che rafforzano la solidità dei risultati.

La forza dei piccoli passi

In un’epoca in cui non esiste ancora una cura definitiva per l’Alzheimer, questo studio offre una speranza concreta: muoversi di più può significare pensare più a lungo. Anche 30 minuti di cammino quotidiano, se costanti, possono ridurre il rischio di deterioramento cognitivo e migliorare la salute cerebrale. Un messaggio potente e semplice: non servono maratone, bastano passi – migliaia di piccoli passi – per tenere lontano l’Alzheimer.