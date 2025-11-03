Uno studio sismico fa luce sui fattori che hanno portato alla rottura supershear in Myanmar del 2025

Recentemente, Science ha pubblicato un articolo che descrive in dettaglio una nuova ricerca sul terremoto in Myanmar verificatosi il 28 marzo 2025. Shengji Wei e colleghi analizzano i dati dell’evento e forniscono informazioni sui molteplici fattori che portano a queste rare e devastanti rotture supershear. Il terremoto in Myanmar è stata una delle rotture più lunghe e rapide mai registrate sulla terraferma, causando una distruzione diffusa lungo la faglia di Sagaing. La magnitudo momento è stata compresa tra 7.7 e 7.8, con almeno 5.352 vittime e ingenti danni strutturali. I suoi effetti sono stati avvertiti fino a Bangkok, in Thailandia, a 1.000km di distanza.

Il terremoto ha prodotto una frattura superficiale lunga oltre 450 chilometri, che si estende da nord a sud attraverso importanti città, come Mandalay e Naypyidaw. La rottura superficiale ha superato le velocità di supershear, ovvero ha viaggiato a una velocità superiore a quella delle onde di taglio locali. Questo è simile a ciò che accade quando un aereo supersonico viaggia a una velocità superiore a quella del suono.

Una migliore comprensione per risultati futuri migliori

Sebbene gli studi su questo tipo di terremoti di grande entità non possano prevenirne il verificarsi, possono aiutare le comunità a rischio a comprendere il loro livello di rischio e a prepararsi di conseguenza. I risultati di questi studi possono fornire informazioni per l’analisi del rischio per altre importanti faglie trascorrenti con caratteristiche simili, come la faglia di Sant’Andrea o la faglia nordanatolica.

L’evento in Myanmar ha offerto ai ricercatori un’opportunità unica per studiare come le zone di faglia influenzano le dinamiche di rottura, al fine di comprendere più a fondo come si verificano questi eventi. Wei e il suo team hanno colto questa opportunità per analizzare le dinamiche di rottura attraverso una lente multiforme, composta da tecniche satellitari e sismiche, tra cui la mappatura 3D delle deformazioni superficiali, registrazioni di strong motion e analisi della funzione del ricevitore. Hanno anche utilizzato telerilevamento, dati telesismici e array sismici locali per risolvere la dinamica di rottura e la struttura della faglia.

Svelare la dinamica del supershear

Le faglie che subiscono eventi di supershear, come la faglia di Sant’Andrea, la faglia nordanatolica e la faglia di Sagaing, presentano alcune caratteristiche comuni. Ad esempio, sono tutte faglie semplici e rettilinee, che tendono a consentire all’energia di concentrarsi invece di disperdersi. Questo porta all’indebolimento della crosta lungo la faglia e a maggiori danni durante i terremoti.

I ricercatori dello studio affermano che la rottura è iniziata a velocità subshear e si è rapidamente spostata verso velocità supershear. I loro risultati mostrano velocità fino a 5,3km/s.

“La rottura è iniziata come subshear bilaterale ed è passata a supershear (circa 5,3km/s) circa 100km a sud dell’epicentro, mantenendo questa velocità per oltre 200km. Il segmento di supershear si allinea con una zona di faglia a bassa velocità di circa 2km di spessore, che mostra una riduzione della velocità delle onde di taglio di circa il 45%. Suggeriamo che la spessa zona di faglia, aiutata dalla geometria della faglia e dalla struttura del bacino, abbia permesso una propagazione prolungata del supershear”, spiegano gli autori dello studio.

Gli esperti notano che la geometria semplice della faglia e l’ampia zona di faglia hanno molto probabilmente fornito le condizioni essenziali alla base della distanza prolungata della transizione supershear e subshear-supershear, a causa delle perturbazioni dello stress di faglia che portano allo sviluppo del fronte di rottura supershear.

“Mentre la rottura si propagava sulla faglia inclinata verso ovest, la geometria liscia della faglia ha fornito la ‘superstrada’ per contribuire a sostenere la rottura supershear, in modo simile a quanto potrebbe essere accaduto per altri eventi supershear. Il bacino sedimentario relativamente spesso (circa 2-3km) lungo il segmento di faglia meridionale funge da ulteriore condizione favorevole per sostenere la rottura supershear, poiché le onde riflesse dal fondo del bacino potrebbero aver aumentato lo sforzo di taglio sulla faglia e favorito la propagazione della rottura”, affermano gli autori dello studio.

Approfondimenti sulle caratteristiche che portano a una maggiore probabilità di velocità di rottura supershear possono contribuire a migliorare i modelli di pericolosità sismica per regioni con zone di faglia spesse note e geometrie di faglia semplici, in particolare per le città vicine a importanti faglie trascorrenti. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. Modelli più completi che incorporino strutture dettagliate delle zone di faglia sarebbero utili per una valutazione più dettagliata della pericolosità sismica.