Uragano Melissa, 120mila sfollati a Cuba

Circa 120mila persone si trovano ancora nei centri di evacuazione o ospitate in alloggi temporanei a Cuba, a seguito del devastante passaggio dell’uragano Melissa che ha colpito la parte orientale dell’isola. Il dato è stato reso noto durante una riunione del Consiglio di Difesa Nazionale, l’organo supremo incaricato della gestione delle emergenze e dei disastri, presieduto dal presidente Miguel Díaz-Canel. Il Consiglio si riunisce quotidianamente in questi giorni per coordinare gli interventi di soccorso e la ricostruzione nelle aree più colpite.

Melissa ha attraversato mercoledì scorso la punta orientale di Cuba per oltre 7 ore, con la forza di un uragano di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 200 km/h mentre le precipitazioni hanno superato i 400 mm, causando gravi inondazioni, danni alle infrastrutture e interruzioni diffuse dell’elettricità.