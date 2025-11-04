Uragano Melissa: aumentano le vittime ad Haiti e in Giamaica mentre arrivano gli aiuti nei Caraibi

Il governo di Haiti ha dichiarato oggi che il bilancio delle vittime dell’uragano Melissa è salito a 43, con 13 dispersi. I soccorritori stanno ancora cercando di raggiungere le persone nella regione sudoccidentale del Paese, dove frane e inondazioni hanno devastato oltre 30 comunità. Almeno 25 morti si sono verificati nella città costiera sudoccidentale di Petit-Goâve, una delle comunità più colpite. La tempesta di categoria 5, uno degli uragani atlantici più forti mai registrati, ha allagato quasi 12.000 case e ne ha distrutte quasi 200 dopo che le sue bande esterne hanno colpito Haiti la scorsa settimana. Numerose strade rimangono inaccessibili. Oltre 1.700 persone rimangono nei rifugi.

Il governo ha avvertito che c’è carenza di acqua potabile in diverse comunità e che presto distribuirà sementi e attrezzi agli agricoltori che stanno affrontando gravi perdite agricole.

La situazione in Giamaica

Nel frattempo, nella vicina Giamaica, i soccorritori stanno cercando di raggiungere più di due decine di comunità rimaste isolate da quando Melissa ha toccato terra il 28 ottobre. La tempesta ha ucciso almeno 32 persone in Giamaica, con le autorità che hanno avvertito che il numero sarebbe aumentato.

Mike Bassett, responsabile dell’organizzazione cristiana per lo sviluppo e i soccorsi in caso di calamità World Vision International, ha affermato che potrebbe verificarsi una potenziale crisi umanitaria se gli aiuti non verranno consegnati rapidamente. “Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e non ho mai visto niente del genere“, ha detto Bassett oggi mentre si trova in Giamaica. World Vision è tra una lista crescente di agenzie umanitarie internazionali e volontari che lavorano in modo indipendente e con le autorità giamaicane per gestire gli aiuti.

“I voli di soccorso stanno arrivando in modo rapido e tempestoso e non c’è carenza di rifornimenti“, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti e dell’Energia Daryl Vaz, co-presidente del comitato speciale istituito per semplificare gli sforzi di soccorso e recupero del governo. Pearnel Charles Jr., a capo del Ministero della Sicurezza Sociale della Giamaica, ha affermato che gli sforzi di soccorso stanno aumentando. “Ci stiamo coordinando con tutte le risorse disponibili“, ha affermato Charles, che ha respinto le lamentele secondo cui non si stava facendo abbastanza per far arrivare aiuti ai sopravvissuti alla tempesta con sufficiente rapidità.