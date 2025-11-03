Uragano Melissa: dagli USA 3 milioni di dollari di aiuti a Cuba

Gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 3 milioni di dollari destinato alle popolazioni cubane colpite dall’uragano Melissa, che ha devastato le province orientali dell’isola. Secondo l’Ufficio per gli affari dell’emisfero occidentale, la distribuzione degli aiuti avverrà in collaborazione con la Chiesa cattolica, senza il coinvolgimento diretto del governo cubano. L’uragano Melissa, che ha provocato quasi 60 vittime nei Caraibi, ha duramente colpito Giamaica, Haiti e Cuba, dove però non si registrano morti grazie all’evacuazione preventiva di oltre 700mila persone. Tuttavia, i danni materiali sono ingenti: abitazioni distrutte, rete elettrica interrotta e coltivazioni devastate.

L’annuncio statunitense è giunto nonostante l’embargo economico che dura da oltre 60 anni. La Conferenza dei vescovi cattolici di Cuba ha confermato di aver ricevuto l’offerta americana e di essere in contatto con tutte le parti per garantire un sostegno concreto alle vittime. Aiuti internazionali sono già giunti anche da Venezuela, Messico e Nazioni Unite.