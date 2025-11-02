Uragano Melissa, dramma in Giamaica: si aggrava il bilancio delle vittime

Sale a 28 il numero delle vittime causate dal passaggio dell’uragano Melissa sulla Giamaica. A confermarlo è stato il governo dell’isola caraibica, citato da Sky News. Melissa, considerata una delle tempeste più potenti mai registrate nei Caraibi, ha colpito la Giamaica all’inizio di questa settimana con venti che hanno sfiorato i 300 km/h, distruggendo abitazioni, sradicando alberi e provocando frane e inondazioni diffuse. La Croce Rossa ha descritto l’uragano come “una catastrofe senza precedenti”, sottolineando l’enorme difficoltà dei soccorsi nel raggiungere le aree più isolate.

L’uragano non si è fermato alla Giamaica: ha poi colpito Haiti, la Repubblica Dominicana e Cuba, dove ha continuato a provocare gravi danni nonostante un graduale indebolimento. In diverse località cubane si registrano ancora blackout diffusi, strade impraticabili e numerose famiglie senza tetto. Le autorità stanno ora concentrando gli sforzi sui soccorsi e sulla ricostruzione, mentre migliaia di persone restano nei centri di accoglienza allestiti d’emergenza.