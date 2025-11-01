Uragano Melissa: El Salvador invia 300 soccorritori in Giamaica

El Salvador ha inviato una missione umanitaria composta da 300 soccorritori in Giamaica per aiutare le famiglie colpite dall’uragano Melissa, una tempesta di 5ª categoria che ha provocato almeno 19 morti, gravi inondazioni e ingenti danni alle infrastrutture. Secondo quanto comunicato dall’ufficio del presidente Nayib Bukele, il contingente comprende 60 vigili del fuoco, 36 membri della squadra operativa tattica, 60 esperti di soccorso acquatico della Protezione Civile, 95 militari, 10 ufficiali dell’Unità di Mantenimento dell’Ordine Pubblico e 40 professionisti sanitari specializzati in assistenza medica e pre-ospedaliera. Oltre al personale, El Salvador ha organizzato l’invio di 50 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui alimenti, forniture mediche, kit igienici, acqua e attrezzature per la rimozione dei detriti e il ripristino dei servizi essenziali. Il governo salvadoregno ha sottolineato che questa missione rientra nel suo impegno a fornire sostegno internazionale alle nazioni in difficoltà, confermando la solidarietà del Paese verso la popolazione giamaicana duramente colpita dal passaggio dell’uragano Melissa.