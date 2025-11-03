Uragano Melissa: Haiti dichiara lo stato di emergenza

Il governo di Haiti ha proclamato lo stato di emergenza per un periodo di 3 mesi in 6 dipartimenti del Paese, a seguito dei gravi danni provocati dall’uragano Melissa, che ha causato almeno 31 vittime e 21 dispersi. La decisione è stata annunciata dall’ufficio del primo ministro, Alix Didier Fils-Aimé, attraverso un comunicato ufficiale che prevede anche 3 giorni di lutto nazionale. Le aree interessate dall’emergenza sono i dipartimenti del Sud, Sud/Est, Grand-Anse, Nippes, Ovest e Nord/Ovest, pesantemente colpiti dalle intense piogge e dalle inondazioni. Secondo quanto riportato nel comunicato, le misure straordinarie hanno lo scopo di fornire assistenza alla popolazione e favorire il ritorno alla normalità nelle zone colpite dal disastro.