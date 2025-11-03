USA, Ford, Kia e Hyundai: ottobre mese horror per vendite di auto elettriche

Le vendite di veicoli completamente elettrici sono diminuite drasticamente negli Stati Uniti a ottobre, dopo la fine degli incentivi federali fino a 7.500 dollari per l’acquisto, secondo quanto riportato oggi da diverse case automobilistiche. L’annunciata fine degli incentivi ha spinto molti acquisti anticipati nei mesi precedenti, ma ora prevedibilmente ha causato un massiccio calo. Ford Motor ha registrato un calo del 25% su base annua, con flessioni del 12% per il Mustang Mach-E e del 17% per l’F-150 Lightning. Ancora più marcata la contrazione per Kia e Hyundai, con riduzioni tra il 52% e il 71% rispetto allo stesso mese del 2024. I modelli Ioniq 5 e Ioniq 9 di Hyundai hanno perso rispettivamente l’80% e il 71% delle vendite rispetto a settembre.

Le aziende attribuiscono il calo alla scadenza degli incentivi, voluta dall’amministrazione Trump per ottobre. Settembre aveva segnato invece un trimestre record per il settore EV statunitense. Sul mercato Ford sta perdendo lo 0,9%.

Questo dato rappresenta un primo segnale di un calo generalizzato nel mercato delle auto elettriche, dopo un record nel terzo trimestre 2025 con 438.487 unità vendute (+29,6% anno su anno). Tesla domina ancora con una quota del 43,1%, seguita da GM al 13,8%.