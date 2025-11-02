Venezia, attivo il Mose per la marea sostenuta: lunedì il livello massimo

Marea sostenuta a Venezia e sistema Mose attivato. Il livello di acqua alta più alto è però previsto per domani mattina alle ore 8.55, quando la marea potrà raggiungere i 105 centimetri sul medio mare con l’allagamento dell’8% della città, a cominciare dalla zona di San Marco. Lo comunica il Centro maree del comune di Venezia.
