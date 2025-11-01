Volo Cagliari-Perugia atterra ad Ancona per la nebbia: odissea per i passeggeri

La fitta nebbia è stata la responsabile dell’odissea vissuta dai passeggeri del volo FR 01511 di Ryanair partito questa mattina da Cagliari per raggiungere Perugia. Decollato regolarmente alle 9.55, l’aereo ha tentato più volte l’atterraggio nello scalo umbro ma a causa della nebbia è stato poi dirottato ad Ancona dove è arrivato alle 11.40. “Abbiamo volato per circa mezz’ora su Perugia, poi ci hanno detto che, a causa della nebbia, saremmo atterrati ad Ancona”, dice all’ANSA uno dei passeggeri sardi sul volo. “Una volta arrivati lì, i bus che ci avrebbero dovuti portare ad Ancona non erano ancora disponibili e solo dopo diverse ore, poco dopo le 14, ci hanno fatto salire su tre mezzi: un’organizzazione da rivedere. Arriveremo a destinazione dopo 5 ore di viaggio complessivo tra aereo e bus“.