Welfair 2025: “L’Equilibrio della Sanità”, la Fiera del Fare Sanità torna a Roma

Si apre domani Martedì 4 Novembre e fino a Venerdì 7 al Padiglione 9 di Fiera Roma, la sesta edizione di Welfair 2025 “L’Equilibrio della Sanità” – www.romawelfair.it. L’appuntamento, aperto al pubblico, è punto di incontro per l’intera filiera della sanità. Previsto per il pubblico un servizio gratuito di screening tra i quali: screening vascolari per prevenire le malattie cronico-degenerative dell’apparato venoso e arterioso; screening ecografici andrologici; esame baropodometrico; consulenza chinesiologica con un personal trainer e consulenze nutrizionali, infermieristiche e fisioterapiche.

Inizierà poi domani fino alla fine di Welfair, il 7 novembre, un affascinante viaggio nella microarchitettura del nostro corpo con focus su benessere, grasso e grassi, curato dal professor Andrea Sbarbati dell’Università di Verona e dal Professore di Scienze della Salute dell’Università di Uberlandia e ideatore del Bar della Biochimica, Eugenio Luigi Iorio. Qui, scienza e curiosità si uniscono nella prima Edizione di smART SCIENCE, una mostra unica organizzata dal Bar della Biochimica e nata dall’intreccio fra arte e scienza, per promuovere la cultura del benessere. Attraverso immagini straordinarie ottenute con tecniche di microscopia elettronica, di bioluminescenza e di risonanza magnetica nucleare ad altissima risoluzione (7 tesla), il visitatore sarà guidato in un viaggio visivo e figurativo senza precedenti all’interno del corpo umano. Come sottolinea il Prof. Iorio: “ad un livello più profondo, la microarchitettura cellulare ed extracellulare si materializza in membrane cellulari, mitocondri, nuclei. E tutto questo, infine, si risolve nell’armonia di atomi e molecole che, assemblandosi secondo regole ben precise, generano un proprio ordine ultrastrutturale: proteine, acidi nucleici… grassi. Anche in questo caso, tecniche sofisticate consentono di andare al di là del microscopio svelando segreti nascosti per millenni all’occhio umano”.

L’alimentazione

Grandissima attenzione verrà data al tema dell’alimentazione come elemento di prevenzione attiva capace di allungare l’aspettativa di vita in salute. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk del “Teatro della Salute”, un palcoscenico dove la scienza incontra il grande pubblico grazie a un linguaggio capace di rendere accessibili le più recenti frontiere della ricerca medica. Nei dibattiti si alterneranno alcuni tra i nomi più autorevoli della scena scientifica internazionale tra i quali Immaculata De Vivo dell’Harvard Medical School, Giovanni Scapagnini, Eugenio Luigi Iorio, Laura di Renzo, Karin B. Michels, Antonio Moschetta ed Ennio Tasciotti. Dalla longevità e i miti dell’anti-aging alle nuove prospettive del microbioma; dal rapporto tra cibo, cultura e salute fino alla rivoluzione Health-Tech guidata da intelligenza artificiale e biotecnologie, il Teatro della Salute propone un viaggio nella medicina del futuro. Un’occasione unica per scoprire come nutrizione, stili di vita e innovazione possano tradursi in benessere reale e sostenibili per tutti.

E un forte coefficiente di innovazione nell’Area Civico 30 di Maker Faire Rome – The European Edition dedicata a far conoscere e promuovere l’innovazione dal basso delle start-up in sanità e favorire l’incontro tra giovani inventori/trici e le grandi aziende del settore.

Per i 600 relatori in presenza a Welfair 2025, sono oltre 50 i tavoli di approfondimento verticale che vanno in profondità sui temi più attuali: DM77, OneHealth, semplificazione, il ruolo delle Società Scientifiche, l’umanizzazione tecnologica, prevenzione e invecchiamento in salute, welfare complementare, disabilità, inclusione e salute, grandi disastri, gestione del rischio, transazione trasgiudiziale per i risarcimenti e riduzione dei costi MedMal.

Tra i molteplici eventi e per l’intera durata della manifestazione, va segnalata la partecipazione di Smile House Fondazione ETS a Welfair – La Fiera del Fare Sanità di Roma, presentando il Progetto Smile House e la Rete Smile House come modello virtuoso di umanizzazione e presa in carico multidisciplinare a supporto del Servizio Sanitario Nazionale. L’opening alle ore 10:00 con vertici della Fiera, del Comitato scientifico e dell’INPS. A seguire un fitto calendario di appuntamenti tra i quali: