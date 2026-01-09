Accordo Germania-India per la fornitura di sei sottomarini

La Thyssen-Krupp Marine Systems fornirà sei sottomarini all’India, lo riferisce il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. L’accordo è stato negoziato da tempo e arriverà a conclusione in occasione del prossimo viaggio del cancelliere Friedrich Merz in India in programma dal prossimo 11 gennaio. La Germania è il paese europeo con il quale l’India intrattiene le maggiori relazioni commerciali. L’Handelsblatt riferisce che il valore dell’accordo è di circa sette miliardi di euro, facendone così il più grande contratto militare nella storia delle relazioni tra i due Paesi.

I dettagli sui sottomarini

I sottomarini, della lunghezza di settantuno metri, verranno costruiti in parte anche in India e appartengono alla Classe 214. Si tratta di un accordo con il quale l’India tenta di rimarcare il proprio ruolo come potenza regionale nell’area e ridurre la dipendenza negli armamenti dalla Russia. Secondo il quotidiano tedesco i ministri della Difesa dei due paesi vogliono anche preparare una “Defense Road Map” e in prospettiva realizzare anche progetti comuni per lo sviluppo di sistemi militari.

Con il cancelliere viaggeranno anche altre imprese: sempre l’Handelsblatt riferisce che l’azienda chimica tedesca Uniper dovrebbe concludere un contratto per la fornitura dall’India di ammoniaca verde.