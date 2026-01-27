Accordo UE-India, la scienza al centro della nuova alleanza strategica

Dopo oltre vent’anni di negoziati, l’accordo di partenariato tra Unione Europea e India non è solo un’intesa commerciale, ma anche una piattaforma strategica per la cooperazione scientifica e tecnologica tra due poli centrali della ricerca globale. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e dalla competizione sulle catene del valore ad alta intensità di conoscenza, l’intesa apre nuovi spazi per l’innovazione, la transizione verde e il commercio digitale. Dal punto di vista scientifico, uno dei capitoli più rilevanti riguarda la transizione ecologica. UE e India si impegnano a collaborare sull’attuazione dell’Accordo di Parigi, sulla tutela della biodiversità e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali. Questi impegni, in larga parte giuridicamente vincolanti, possono tradursi in progetti comuni su energie rinnovabili, adattamento climatico, tecnologie per l’efficienza energetica e monitoraggio ambientale, settori in cui la ricerca europea e quella indiana sono già fortemente integrate.

Importanti ricadute sono attese anche nei comparti ad alta intensità tecnologica. La riduzione o eliminazione dei dazi su prodotti chimici e farmaceutici favorirà la circolazione di beni legati alla salute, alla biotecnologia e alla chimica avanzata, facilitando collaborazioni industriali e scientifiche. L’accesso al vasto mercato indiano, unito alla protezione rafforzata della proprietà intellettuale, offre maggiori garanzie per brevetti, segreti commerciali e varietà vegetali, elementi chiave per la ricerca e lo sviluppo.

Un altro pilastro è il commercio digitale. Le nuove regole mirano a creare un ambiente sicuro e prevedibile per dati, servizi e innovazione, rafforzando la fiducia dei consumatori e la certezza giuridica per imprese e centri di ricerca, pur salvaguardando privacy e sicurezza. Questo quadro favorisce lo sviluppo di intelligenza artificiale, servizi digitali e cooperazione nell’economia dei dati.

Nel complesso, l’accordo UE-India si configura come un moltiplicatore scientifico: riducendo barriere economiche e normative, crea le condizioni per una collaborazione più stretta su ricerca, tecnologia e sostenibilità, con effetti che vanno ben oltre il commercio.