Addio a Maurizio Odor, volto e anima del meteo di Sky TG24

Addio, proprio nel giorno del suo compleanno al giornalista di Sky Tg24 Maurizio Odor, colonna della redazione a Roma. 63 anni, origini istriane, è stato tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, di cui era un grande esperto e per tanti anni coordinatore, Negli ultimi anni della sua carriera si è occupato anche di informazione digitale, esplorando con curiosità e professionalità i nuovi linguaggi del giornalismo. “Gentile con tutti, competente e appassionato.

All’interno della redazione web è diventato presto un punto di riferimento grazie all’esperienza e alle preziose doti umane: la parola giusta al momento giusto, il sorriso per smorzare le tensioni, l’umorismo per fare gruppo. La sua competenza, il garbo e l’umanità con cui si rivolgeva al mondo sono stati la cifra del suo percorso umano e professionale. Ci mancherà”, scrivono i colleghi di Sky Tg24 abbracciando la moglie Rossella e i figli Alessandro ed Elena.