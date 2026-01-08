Aereo rientra a Cuba dopo il mancato atterraggio in Venezuela

Un aereo delle linee aeree Cubana sarebbe stato costretto a rientrare sull’isola caraibica dopo non essere riuscito ad atterrare in Venezuela questa mattina. Lo riportano i media venezuelani. Secondo i dati del monitor digitale FlightRadar24, l’aereo di fabbricazione russa, modello Ilyushin Il-96-300, utilizzato alternativamente per voli commerciali e viaggi presidenziali da Miguel Díaz-Canel, ha effettuato un paio di virate di 360 gradi nei pressi del Venezuela prima di rinunciare completamente a raggiungere la sua destinazione iniziale. In precedenza era decollato da un aeroporto non specificato dell’Avana ed era tornato in un altro aeroporto a Holguín o Santiago de Cuba. In questa occasione non si è trattato di un volo commerciale perché non erano presenti i dati e il numero identificativo corrispondenti.