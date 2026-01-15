Alberature a Prato: piano rafforzato dopo il maltempo di agosto 2025

Il Comune di Prato invita i cittadini a far controllare le alberature private in relazione alle esigenze di pubblica incolumità. Intanto proseguono i controlli su tutte le alberature nelle aree pubbliche comunali: secondo il nuovo atto di indirizzo del commissario straordinario, il programma di verifica degli alberi varato in seguito all’evento meteo estremo di agosto 2025, sarà ampliato al fine di accertare la stabilità delle alberature pubbliche e di adottare, eventualmente, i dovuti provvedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità. I tecnici comunali, nell’ambito del piano di controllo delle alberature avviato ad agosto su indicazione del commissario nelle zone più sensibili come alberate stradali, giardini delle scuole, parchi e aree ad alta frequentazione hanno eseguito una valutazione di stabilità su 2.600 alberature, si spiega in una nota.

I controlli sono stati effettuati principalmente con valutazione visiva da parte di tecnici agronomi e forestali e, laddove necessario, con approfondimenti strumentali mediante martello sonico e tomografie. Ad oggi inoltre sono state eseguiti, sempre da agosto, circa 1000 interventi di manutenzione straordinaria delle chiome, con un incremento del 60% rispetto ai programmi di potatura degli anni precedenti. Per quanto riguarda gli alberi privati sono 412.970, di cui 57.429 ricadenti nell’area urbana. Dopo il recente episodio riguardante la caduta di un pino di un’abitazione privata e in relazione alle esigenze di pubblica incolumità, il Comune invita i cittadini a far verificare ove necessario da professionisti abilitati la stabilità e lo stato di salute delle alberature poste in proprietà private.